Le désarroi d'une famille bretonne après un incendie dévastateur

Mercredi, fin de matinée, Eric, 45 ans, reçoit un appel de son fils de 11 ans. "Il m'a dit, il y a le feu dans la maison", souffle le propriétaire. "J'ai demandé à mon employeur de rentrer en urgence et en arrivant j'ai vu les dégâts". Le rez-de chaussée est dévasté. "J'avais 25 ans quand j'ai acheté cette maison à restaurer. Aujourd'hui, tout est parti en fumée. Nous n'avons plus d'habits, plus rien.

Mon fils qui a appelé les secours n'a même plus de cartable mais le plus important, c'est qu'il soit sain et sauf.

La cuisine, inutilisable © Radio France - Johan Moison

Une cagnotte en ligne

Juste après incendie, France bleu Armorique a reçu un mail intitulé "Besoin d'aide". Un mail envoyé spontanément par Jean-Noël, le beau frère d’Eric. "Ils n'ont plus rien, ils ont même été obligés des chaussures", raconte Jean-Noël.

Si les gens peuvent les aider en leur donnant, je ne sais pas, des habits, de la vaisselle, des meubles...

La famille a été relogée chez des proches mais elle cherche un logement dans les environs de Plémet.

Jean-Noël a aussi mis une cagnotte est en ligne. Jamais Eric n’aurait osé faire ça. Trop pudique. "Je ne suis pas quelqu'un qui naturellement va aller vers les autres pour demander", dit-il.

L’assurance a envoyé un expert. Il faudra au moins un an pour remettre en état la maison dévastée.

Si vous voulez contacter cette famille : lebreiz56@hotmail.fr

L'odeur de fumée est toujours très forte dans la maison © Radio France - Johan Moison