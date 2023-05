Le désarroi des agriculteurs du Loiret face aux nombreux vols de matériel agricole

Carburants, GPS, matériaux, les vols se multiplient depuis le début de l’année au sein des exploitations agricoles du Loiret. La crise avec la flambée des prix explique en partie cette hausse. Démunis, les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme.

Direction le canton de Patay au Nord-Ouest du département du Loiret. Installé sur la commune de Huêtre près de Gidy, Olivier Parou est l'une des victimes de ces vols agricoles. Ces derniers mois, le céréalier a subi la fauche de carburants mais aussi de câbles de rampe d’arrosage. "Sur les rampes avec un groupe électrogène, ils nous piquent le carburant, on met plus de cadenas sinon ils font un trou dans le réservoir et sur les rampes alimentées par l'électricité ils volent les câbles qui contiennent du cuivre" explique Olivier Parou. Son préjudice s'élève à plus de 13.000 euros. Onze faits de la sorte ont été recensés depuis le début de l’année sur ce canton de Patay selon la gendarmerie, "beaucoup plus" selon l'agriculteur.

En 4x4 à travers la plaine

Le mode opératoire de ces larcins est quasiment toujours le même. 'Ca se passe par vague, c'est une délinquance très mobile qui suit les axes routiers, qui dépasse largement les frontières du département, qui travaille en opportunité souvent de nuit sur des lieux isolés, qui est organisée et qui vient souvent des pays de l'Est" précise le chef d'escadron Sébastien Desverronnières, en charge de la police judiciaire au sein de la gendarmerie du Loiret. "L'autre jour" raconte Olivier Parou "le véhicule des supposés voleurs de câbles, un 4x4 a traversé la plaine à plus de 100Km/h, le temps que la gendarmerie, qui ne peut pas être partout, arrive, l'oiseau s'est envolé". "On est tous un peu désabusés dans le coin" clame l'agriculteur qui aimerait "une prise de conscience" des pouvoirs publics.

Les investigations de la section de recherches

Tout comme le mode opératoire, les vastes étendues de la plaine de Beauce sur lesquelles se produisent ces vols rendent la protection et l'intervention des gendarmes extrêmement compliquées. "L'espace rural n'est pas clôturé, on a beau mettre des caméras et autres machins avec la vitesse de réaction, c'est mort" déplore le céréalier de Huêtre. Pour venir en aide aux agriculteurs, la gendarmerie travaille en amont avec des moyens de prévention comme l'appli Vigi Agri qui permet de recevoir par SMS des alertes de la part des brigades de gendarmerie. Reste que seules de longues et minutieuses investigations comme celle menée en ce moment par la section de recherches d’Orléans sur ce canton de Patay s'avèrent dissuasives.