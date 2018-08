Son commerce a été une nouvelle fois la cible d'un cambriolage. C'est la 10è fois en onze ans qu'il est la cible de voleurs. Cette fois, ils ont utilisé un tractopelle présent sur un chantier tout proche pour défoncer le mur et s'emparer du coffre fort et de milliers de paquets de cigarettes.

Aiffres, France

Ce vol a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est par une alarme reliée à son portable que le gérant a été alertée mais le mal était déjà fait. Les cambrioleurs bien renseignés ont cassé le mur juste à l'endroit ou se trouvait le coffre fort de 400 kilos. Ils l'ont emmené avec eux tout comme des centaines de cartouches de cigarettes

"Contre un tractopelle on ne peut pas lutter"

Jean Luc Gousseau qui était en vacances avec ses petites filles est revenue précipitamment jeudi pour constater les faits. Un cambriolage de plus pour ce commerçant qui a pourtant sécurisé au maximum son établissement. "Mais contre un tractopelle, on ne peut pas lutter" dit il totalement désemparé. Lui qui adore son métier dit ne plus dormir à cause de ces vols à répétition. La gendarmerie de Frontenay Rohan Rohan a lancé un appel à témoins.