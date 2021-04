Le détecteur qui traque les appartements trop bruyants arrive à Nice

Une start-up espagnole commercialise un système qui vous "écoute" malgré vous. Pour éviter les fêtes débridées dans les appartements de location saisonnière la société Roomonitor propose un boitier qui opère une véritable "surveillance sonore".

Selon les heures, si le volume de son dépasse un certain seuil le boitier avertit les locataires qui occupent les lieux, mais aussi les propriétaires. Ce rappel à l'ordre entraîne le plus souvent une baisse du volume, dans la concertation.

Selon l'entreprise ces alertes suffisent dans la majorité des cas. Sauf que dans 20% à 30% des situations, la fête continue. A ce moment là un autre solution est proposée, l'envoi sur place d'une équipe de médiation.

L'intervention d'une "brigade du silence"

Avec la rapidité "d'un livreur Deliveroo" et avec "la sérénité d'un portier de boite de nuit", la brigade du silence essaie de convaincre "gentiment" les locataires trop bruyants de bien vouloir retrouver le chemin qui mène au bouton de volume. Si cela ne suffit toujours pas, le système prévient la police.

Beaucoup s'inquiètent d'une possible dérive vers une forme de milice privée. L'entreprise Roomonitor s'en défend. "L'effet d'une intervention par notre équipe est différent de celui de la police" assure Marine Cornu, Manager France. Pour autant, cette mission est normalement dévolue aux services de police. Et pour certains propriétaires la surveillance privée ne doit pas s'y substituer.

Les professionnels sont mitigés

Du côté des propriétaires, les avis ne sont pas unanimes. Certains sont contents de pouvoir garder un oeil sur leur bien. Pour d'autres cette surveillance va surtout s'appliquer aux très grands appartements, c'est à dire ceux qui sont le plus susceptibles d'accueillir des grandes fêtes. Les propriétaires qui résident loin du bien qu'ils proposent à la location voient dans ce système le moyen de faire appel à un prestataire pour intervenir dans leurs appartements.

Emmanuel Pioton de l'agence Apart Hotel Riviera gère quelques 70 appartements à Nice. Il préfère de loin s'en remettre à des engagements écrits et à la confiance. Une charte est signée avec les locataires et selon lui cela se passe très bien la majorité du temps. La location doit être faite dans un cadre professionnel, ce qui réduit les risques de débordements. En cas de problème lui-même ou ses collaborateurs se déplacent et si les contrevenants ne coopèrent pas, la location est purement annulée.

Par ailleurs l'abonnement au service représenterait une charge financière supplémentaire pour les propriétaires durement éprouvés par la désertion des touristes .

Un système très intrusif?

A la question de savoir si le boitier enregistre les conversations des occupants, Marine Cornu chargée du développement de la société en France assure que seules les variations de niveau sonore sont détectées. Les professionnels de la locations saisonnières rappellent que pour l'installation de ce type de matériel, le locataires doit être informé, comme pour l'installation d'une caméra.

Beaucoup de locataires mettent en avant le possibilité de débrancher le boitier, voir de le couvrir avec des isolants acoustiques, ou encore des coussins. D'autres évoquent aussi la forte probabilité de tensions voire d'affrontements entre des médiateurs venus négocier la baisse du volume et des fêtards potentiellement éméchés au coeur battant de la nuit.

Enfin il faut noter que la plateforme AirBnB encourage ce type d'initiative. La plate-forme américaine veut rester à la pointe de la lutte contre les abus commis dans les appartements qu'elle propose à la location. En attendant les locataires en mal de fêtes risquent à l'avenir d'opter pour la location d'appartements garantis sans détecteurs de bruit.