Le deuil sans fin d'une maman de Neuville du Poitou

Poitiers, France

Le 13 juin 2014, Cindy accouche d'une petite fille trois mois avant le terme. Tout se passe correctement jusqu'à ce qu'une erreur soit commise. Pour alimenter ce nourrisson d'à peine 900 grammes, on l'avait relié à une poche dans laquelle une infirmière injecte par erreur dix fois la dose de potassium requise. Réanimée, le bébé mourra quelques heures plus tard. De cet épisode tragique, cette maman n'aura quasiment aucun détail et quand elle quittera l’hôpital peu après, plus aucune nouvelle du CHU ni de la justice.

Laissée cinq ans dans l'ignorance

Pourtant une enquête est aussitôt diligentée par le parquet suite à un signalement fait par le CHU. Très vite l'erreur médicale est avérée et une information judiciaire ouverte. Mais cela Cindy va le découvrir 5 ans plus tard lorsqu'elle fait appel à un avocat inquiet de n'avoir aucune nouvelle. Me François Gaborit découvre ces faits là et surtout que l'enquête végète depuis le début. "Aucun acte d'instruction n'a été fait en cinq ans" et aucune démarche entreprise en direction de sa cliente affirme l'avocat de Poitiers. Lorsqu'il s'en émeut devant les magistrats, ceux-ci l'auraient regretté.

Les cauchemars reviennent

Pour Cindy, apprendre cinq ans après tous ces faits est dur, très dur. Surtout qu'elle est persuadée que le surdosage de potassium infligé à son bébé a été source de souffrance pour son enfant. Du coup, les cauchemars reviennent. Les mêmes qui avaient hanté ses nuits après la mort de son bébé. Cauchemars et peur car Cindy est enceinte et elle doit accoucher le mois prochain au CHU de Poitiers. "C'est une petite fille donc j'ai peur. J'ai eu peur pour mon fils (âgé de trois ans) mais là j'ai encore plus peur pour ma fille". Quant à la perte tragique de son premier enfant, Cindy sait qu'elle devra attendre encore des années pour que justice soit faite. Son avocat le lui a dit. Les erreurs médicales ne sont pas prioritaires.

Une tombe digne pour sa fille

Cindy en veut bien sur à l'hôpital mais ce qu'elle attend de sa démarche avec son avocat c'est de pouvoir offrir à sa fille une vraie tombe avec un marbre et son nom gravé. Car pour l'instant, faute de moyen elle n'a qu'une plaque sur sa tombe.