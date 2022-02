Le deuxième jour du procès de Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, devant la cour d'appel de Nîmes

Ce mardi, la cour d'appel correctionnel de Nîmes a annulé la décision de 1ère instance annulant toute la procédure - en autre - à l'encontre de l'ex-président de la société d'économie mixte Franck Proust. L'affaire est donc jugée sur fond délit de favoritisme et pacte de corruption.

En première instance le tribunal correctionnel de Nîmes avait estimé que les délais d'instruction de cette affaire de la SENIM (société d'économie mixte de Nîmes Métropole) avaient été trop longs suivant les avocats évoquant une atteinte aux droits de la défense et au principe du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Les premiers faits remontent à plus de 20 ans. La cour d'appel correctionnel de Nîmes (Gard) après un délibéré d'une dizaine de minutes (une heure le 06 Juillet dernier) en a décidé autrement et joint l'incident au fond. Le dossier sera donc examiné sur 3 jours.

Après avoir accusé le coup les avocats sont repartis à l'assaut pour dire la vérité d'un dossier. 9 juges d'instruction, une multiplicité d'investigations et 4 hommes à la barre. L'ancien directeur de la SENIM qui a signé des marchés peu conformes, "c'est mon employé". Il a été licencié, avait un problème d'alcoolisme et est mort. Un chef d'entreprise, y a t il eu une entente entre vous pour le marché de la gare ? Oui, mais une entente technique pas frauduleuse. On parle de 200.000€. "Une affaire politico-juridique fruit de l'opposition Lachaud/Proust" relève-t-on au cours des débats. Avec quelques présents, des absents, des morts et des pertes de mémoire que tente de résumer la présidente "résumé partial" s'exclament les avocats.

Le trafic d'influence et le recel a été évoqué pour partie. Jean-Luc Colonna d'Istria, le promoteur immobilier qui en aurait bénéficié en contre partie d'un local de campagne pour Franck Proust. Les loyers ont été payés, comme les travaux dans la permanence et pas de don de 146€ sur la somme due comme relevé dans la procédure. "J'ai perdu dans l'affaire le terrain du Mas Carbonnel, la collectivité avait un autre projet et 50.000€, vous parlez d'un pacte de corruption".

Comptez sur nous pour apporter toutes les preuves

Les avocats des mis en cause ont pointé du doigt la longueur de l'instruction Ils ont essayé de rééditer le coup de l'été dernier : mais cette fois, le procès est donc maintenu L'avocat d'Anticor (partie civile dans le dossier), Maître Stéphane Fernandez, estime que une affaire "mettant en cause la probité publique doit être jugée". Celui du promoteur mis en cause (le bénéficiaire du pacte de corruption° se dit prêt a "apporter toutes les preuves de son inexistence? y compris comptable".

Un procès qui n'est pas équitable

Une procédure très longue, des mis en cause décédé, d'autres malades. Difficile de trouver le chemin de la vérité dans une affaire touchant à des règles de passation de marché très complexes (une partie des faits ont été prescrits). Un longueur qui met à mal le principe de jugement dans un délai raisonnable. La cour d'appel correctionnel de Nîmes s'y est opposé et a examiné les soupçons d'entente illicite entre les entreprises notamment sur le marché du triangle de la gare de Nîmes. Des travaux "saucissonnés" pour éviter à la collectivité de passer par la procédure d'appel d'offre. : "aucune entente illicite'" a affirmé l'un des prévenus, son père absent "malade et pas en état de se déplacer" ne pourra être entendu