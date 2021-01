La devanture d'une boucherie vandalisée pour la deuxième fois en un mois quartier Jolimont à Toulouse

Une boucherie-charcuterie toulousaine installée quartier Jolimont a été vandalisée pour la deuxième fois en moins d'un mois. De la peinture rouge et du faux sang ont été jetés sur la devanture et sur l'enseigne, et des tags retrouvés à proximité. Le propriétaire a porté plainte.

C'est la troisième fois en l'espace d'une année, mais surtout la deuxième fois en moins d'un mois. La boucherie-charcuterie La Bête à Cornes quartier Jolimont à Toulouse a de nouveau été vandalisée le dernier jour de l'année. C'est en effet le 31 décembre au matin que le propriétaire de l'établissement a retrouvé sa devanture immaculée de peinture rouge et de faux sang, tout comme l'enseigne du magasin.

Des tags étaient également inscrits sur les murs environnants rue Montcabrier, comme "Bonne fête meurtrière" ou encore "Foie gras = foie gars = torture", des messages signés par l'ALF, soit le Front de Libération des Animaux.

Nouvelle plainte déposée

Le gérant a de nouveau porté plainte, la troisième donc pour un commerce qu'il a repris depuis plus d'un an et qui fêtait l'année dernière ses 100 ans d'existence.

Tous les tags ont été effacés et presque toute la peinture a été nettoyée, il en reste encore un peu sur l'enseigne du magasin. La mairie de Toulouse s'occupe d'une bonne partie des travaux, le reste revient au propriétaire.

Du temps de perdu donc pour le boucher et son apprenti, à une période de l'année où la boutique ne désemplit pas. Et aussi un peu d'incompréhension. "Je n'ai pas de caméra devant mon magasin, pas de vigile la nuit, on ne peut pas l'empêcher. Après, ça ne m'empêche pas d'ouvrir la grille et de faire travailler la boucherie".

Beaucoup de soutiens

Le propriétaire des lieux préfère maintenant positiver sur cette affaire. Il l'assure, lui et son apprenti ont reçu beaucoup de soutiens, de la part des habitants et clients du quartier Jolimont, mais aussi d'amis et de confrères bouchers. La mairie de Toulouse apporte également son soutien.

Il l'assure, il garde sa bonne humeur et compte sur le fait que les clients continuent de venir lui rendre visite et lui souhaiter la bonne année, en espérant des jours meilleurs et une année fructueuse pour la Bête à Cornes en 2021.