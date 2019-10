Le diocèse de Laval ne veut pas se victimiser après des dégradations dans des églises mayennaises

Renazé, France

Le diocèse de Laval appelle à la prudence. Depuis quelques mois, plusieurs vols et dégradations ont eu lieu dans des églises en France et la Mayenne n’est pas épargnée.

A Renazé il y a une dizaine de jours, un tabernacle a été arraché et emporté. Pour les Chrétiens, le tabernacle est le lieu sacré. Reste à savoir s'il y avait ou non intention de profanation. Mais comme elle a été profanée, volontairement ou non, l'église ne pouvait plus accueillir de célébrations. Un rite pénitentiel a donc été réalisé ce samedi dans l’église de Renazé.

"Ces actes sont-ils dirigés contre les Chrétiens ? Il faut rester prudent", écrit le diocèse de Laval dans un communiqué. Il y a quelques années, une série de vols et de dégradations ont eu lieu en Mayenne. La gendarmerie a découvert qu’il s’agissait d’un réseau de voleurs. Ces vols n’étaient pas donc dirigés contre l'Église.