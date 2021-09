Le diocèse de Nîmes réagit après la condamnation d'un prêtre : "Rien ne peut justifier de tels comportements"

Après la condamnation à trois de prison d'un prêtre de Nîmes, accusé de tentative de corruption d'adolescents, le diocèse de Nîmes réaffirme toute sa compassion pour les enfants et les familles des adolescents victimes de ses agissements.

Un prêtre du Gard qui se faisait passer pour une jeune fille ou un jeune garçon pour demander des photos dénudées à des enfants de 11 à 14 ans a été jugé au tribunal judiciaire de Nîmes ce vendredi. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire. Le diocèse de Nîmes a tenu à réagir. "Nous venons d’apprendre la condamnation du Père Bertrand Daudé pour motif de « corruption de mineurs par voie électronique ». Rien ne peut justifier de tels comportements, en particulier, de la part d’un prêtre."

"Condamnant ces actes délictuels, nous nous tournons d’abord vers les victimes, blessées, traumatisées et scandalisées par de tels actes, ajoute le diocèse dans un communiqué. Nous avons conscience des conséquences douloureuses que cela peut avoir dans leur vie. Nous voulons leur exprimer, autant que cela nous est possible, toute notre compassion ainsi qu’à leurs familles. Nous prenons acte de la décision prise par les juges et faisons confiance à la justice de notre pays."