Le diocèse du Loiret, pénalisé par le confinement, espère rétablir ses finances avant la fin de l'année

Privé de messes et donc de quête pendant plus de 16 semaines, et face à des mariages annulés en raison de l'épidémie, le diocèse du Loiret a perdu une partie de ses recettes habituelles. Les dons des fidèles à travers le "denier de l'Eglise" sont donc plus que jamais attendus.