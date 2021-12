Un partenariat a été signé ce jeudi entre l'évêque Marc Aillet et le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier. Le protocole précise les conditions dans lesquelles l'autorité religieuse va transmettre à la justice les signalements de violences sexuelles reçues par le diocèse.

Le diocèse et le parquet de Bayonne signent un protocole pour lutter contre les violences sexuelles

Convention signée par l'Evêque Marc Aillet et le procureur de la République Jérôme Bourrier

C'était l'une des recommandations du récent rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église. Le diocèse de Bayonne a signé le jeudi 9 décembre 2021 un protocole portant "sur la transmission au parquet de Bayonne des signalements d'infractions sexuelles à la suite des dénonciations reçues par le diocèse de Bayonne". Le texte a été paraphé par l'évêque Marc Aillet et le procureur de la République Jérôme Bourrier.

Secret professionnel lié à la confession

Le protocole précise les modalités concrètes qui vont permettre à l'Eglise d'informer la Justice sur des faits de violences sexuelles commises par des religieux ou des laïcs qui travaillent dans des établissements scolaires privés. Ainsi les informations devraient circuler plus rapidement entre les deux autorités. Dans le cadre du secret professionnel lié à la confession, le religieux ne peut être poursuivi s'il garde le silence comme le droit canonique lui demande de le faire, mais en revanche le texte l'autorise à déroger au secret professionnel. C'est le point central de cette initiative.

Deux cas d'abus sexuels au Pays Basque

Deux cas d'abus sexuels mettant en cause des religieux ont été récemment traités par le parquet de Bayonne. le premier religieux est décédé en 1998. Dans le cas du second les faits étaient également prescrits mais l'enquête a permis d'en établir l'exactitude, et de rendre à la personne abusée sexuellement sont statut de victime.

