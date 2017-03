Le directeur de collège accusé d’attouchements par un ancien élève mis en examen à Bourgoin-Jallieu

Le directeur d'un collège privé du Nord-Isère accusé d'agression sexuelle par un ancien élève a été mis en examen ce vendredi à Bourgoin-Jallieu. L'agression se serait déroulée au début des années 90, dans un collège de Pont-de-Beauvoisin, alors que l'élève en question était âgé de 14 ans.

Au terme de 48 heures de garde à vue, et après sa mise en examen, le chef d’établissement, qui avait été interpellé mercredi matin, a été laissé libre sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs. L'homme mis en cause a 59 ans. Il exerce aujourd'hui dans un autre établissement du département. Il nie les attouchements qui lui sont reprochés sur un élève alors âgé de 14 ans, dans un collège privé de Pont-de-Beauvoisin, et son avocat, Me David Metaxas, du barreau de Lyon, rappelle qu’il bénéficie de la présomption d’innocence.

Un parcours réputé sans faux pas

"A part la parole de la personne qui a porté plainte, il n'y a aucun élément" martèle l’avocat du directeur de collège, qui s'étonne d'une plainte survenant près de 25 ans après les faits supposés. Son client n'a fait l'objet jusqu'ici d'aucun signalement, aucun antécédent. Son casier judiciaire est vierge et sa hiérarchie, qui a été interrogée en ce début d'enquête, a exprimé toute sa satisfaction vis-à-vis de son employé. Pendant sa garde à vue, souligne Me Metaxas, beaucoup de messages de soutien ont été adressés à ses proches.

« Ce qui lui arrive est quelque chose de brutal », ajoute l'avocat, en précisant que son client n'éprouve pas de colère contre son accusateur, mais une grande interrogation. Car forcément, quelque chose, d'une façon ou d'une autre, motive la démarche du plaignant. Mais ça ne serait pas de nature sexuelle, selon le directeur de collège, qui dit regretter énormément s'il a pu, au cours de sa carrière, blesser cet élève ou lui faire du tort.

Une information judiciaire est ouverte, pour faire la lumière sur des faits anciens. L'enquête devra aussi établir si d'autres élèves sont concernés.