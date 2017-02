Le directeur de l'ADMR de Haute-Corse mis en examen et écroué

Le directeur de l'ADMR de Haute-Corse a été mis en examen jeudi 2 février pour abus de confiance, escroquerie, recel d'abus de bien sociaux et blanchiment de fraude fiscale. Le préjudice est estimé à 188.000€.

Christian Beneforti, le directeur de l’ADMR de Haute-Corse aurait notamment, et selon le procureur de la République de Bastia, utilisé la carte bancaire de l'association pour ses frais personnels, et réalisé de fausses factures et avances sur salaire. 188 000 euros auraient été ainsi détournés en trois ans par le directeur. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi 2 février à la maison d'arrêt de Borgo après son audition au pôle économique et financier de Bastia. Christian Beneforti avait été placé en garde à vue quelques heures plus tôt au commissariat de Bastia. Trois autres cadres de l'ADMR, placés également en garde à vue, avaient été relâchés sans qu’aucune charge ne soit retenue à leur encontre. Le directeur de l’ADMR reste, pour l’heure, la seule personne inquiétée dans cette affaire. Mais les investigations se poursuivent au sein de l'association d'aide à la personne. Un secteur dans le collimateur de la justice depuis quelques temps suite notamment au dossier du Corssad en mars dernier.