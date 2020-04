Le directeur de la prison de Charleville-Mézières est décédé

Guy Herbomel, commandant pénitentiaire et directeur de la maison d’arrêt de Charleville-Mézières est mort ce mardi, à l’âge de 56 ans. La Direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est parle d’un "décès brutal", sans toutefois préciser la nature de sa mort mais en rappelant qu’il n’y a aucun lien avec l’épidémie de Covid-19.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est, Hubert Moreau, était à Charleville-Mézières ce mercredi pour rencontrer sa famille et ses collègues. Pour adresser ses sincères condoléances à la famille et certainement pour évoquer également l’organisation de l’établissement. L'UFAP UNSa justice fait part également de sa tristesse et apporte aussi son soutien à la famille et aux proches.

Guy Herbomel était père de deux enfants. Il était chef de la maison d’arrêt de Charleville-Mézières depuis le 4 septembre 2017. Il avait commencé sa carrière en 1985 comme élève surveillant. "Il fait partie de ceux qui ont gravi les échelons de l’administration, jusqu’à la fonction de direction", indique la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est dans un communiqué.