Le directeur de la Vuelta "consterné par l'attentat dramatique de Barcelone"

Dans un bref communiqué, Javier Guillen, le directeur du tour d'Espagne condamne l'attentat et exprime sa solidarité avec le peuple espagnol

Javier Guillen, le patron de la Vuelta 2017 a vivement condamné l'attentat de Barcelone ce jeudi soir dans un bref communiqué. "Nous sommes consternés par l'attentat dramatique de Barcelone et nous condamnons absolument ces actes. Nous souhaitons exprimer notre solidarité envers les victimes et remercier le peuple français et la ville de Nîmes pour leur solidarité et pour leur soutien exprimé dans ces moments si difficiles". Le 72e tour d'Espagne cycliste s'élance de Nîmes ce samedi.

Le bilan de l"attentat ce jeudi soir fait état de 13 morts et 50 blessés. Une camionnette a foncé dans la foule a 17h30 sur les Ramblas, quartier très fréquenté de Barcelone.