Le directeur de Roquefort Société meurt d'une chute d'escalier au siège de l'entreprise

Roquefort-sur-Soulzon, France

Il n'était arrivé que depuis six mois en Aveyron, il avait remplacé courant 2019 Christian Gentil au poste de directeur général de Société des Caves : Christophe Hannebicque est décédé tragiquement ce mardi 14 janvier, au matin, à l'âge de 57 ans. Il est mort suite à une chute dans les escaliers, sur son lieu de travail, au siège de l'entreprise, à Roquefort-sur-Soulzon. Selon le procureur de la République de Rodez, "aucun élément ne laisse présager l'intervention d'un tiers", ce qui signifie que la piste de l'accident est largement privilégiée. Néanmoins, le procureur a ouvert une enquête, comme le veut la procédure, et des examens sont effectués (scanner, tests sanguins). Aucune autopsie n'est prévue pour le moment.

Christophe Hannebicque venait de prendre ses fonctions en tant que DG de la Société des Caves et producteurs réunis de Roquefort (SCPR), plus communément appelée Roquefort Société. Auparavant, il était directeur commercial au sein de l'entreprise Lactalis. La CFDT a réagit suite à l'annonce du décès : "c'est très malheureux et nous adressons nos condoléances à la famille de M. Hannebique". Le syndicat affirme craindre "un peu" pour le futur proche de Roquefort Société, car il n'a aucune idée de son remplaçant. La CFDT salue les capacités d'écoute et de relationnel de Christophe Hannebicque : "avec lui, les réunions étaient plus apaisées qu'avec son prédécesseur" (Christian Gentil).