Coup de tonnerre dans l'Indre ! Un des plus hauts représentants des services de l'Etat, le directeur de la DDT, soupçonné d'actes de pédophilie vient d'être mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Sept victimes présumées ont déjà été identifiées.

Châteauroux, France

"On peut effectivement parler de prédateur sexuel ou de grand malade éminemment dangereux", ce sont les mots utilisés par le procureur de la république à Clermont-Ferrand. Les faits se sont déroulés sur plusieurs années, entre 2006 et 2017 en Haute-Loire (au Puy-en-Velay notamment) mais aussi dans le Cantal ou encore la Nièvre. Le directeur de la DDT de l'Indre, soupçonné d'actes de pédophilie, vient d'être mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs.

Les jeunes victimes, au moins sept, de jeunes enfants ou adolescents, étaient des proches de l'entourage familial ou amical du sexagénaire. Un homme qui a reconnu les faits pendant ses auditions et avoué une attirance pour les jeunes enfants. L’enquête évidement ne fait que commencer. Pour l'instant donc, sept victimes ont été identifiées mais les enquêteurs veulent savoir si d'autres enfants n'ont pas été abusés le vieil homme ; savoir aussi, si la période de commission des faits n'est pas antérieure à 2006. Pourquoi, ce passage à l'acte cette année là ? les aveux sont-ils complets ou pas ?

Les petites victimes habitaient la Haute Loire, le Cantal

L'enquête qui sera longue va devoir remonter le parcours de cet homme, qui a notamment travaillé dans l'enseignement ou encore dans une chambre consulaire agricole dans la région parisienne. Il avait pris ses fonctions à la direction des territoires de l'Indre en septembre dernier ; il exerçait les mêmes fonctions en Haute Loire depuis 3 ans. Les expertises psychologiques et psychiatriques viendront compléter une enquête qui s'annonce très longue mais aussi douloureuse pour les jeunes victimes et leurs proches.