Le directeur du CHU de Nîmes en garde à vue pour des soupçons de détournement de fonds publics

Le directeur du CHU de Nîmes, et ancien directeur de celui d'Annecy, est placé en garde à vue pour des soupçons de détournement de fonds publics et corruption passive.

Le directeur du CHU de Nîmes, Nicolas Best, est placé en garde à vue depuis ce lundi. Il a été convoqué à Lyon. Ce sont nos confrères d'Objectif Gard qui l'ont révélé. C'est la suite de l'enquête ouverte en décembre 2021 sur des soupçons de "favoritisme et de corruption". Début février dernier, la Police Judiciaire de Lyon perquisitionne et son bureau, à l'hôpital, et son domicile, son logement de fonction à Nîmes. Même opération des enquêteurs, au même moment, à Annecy. Cette fois, c'est donc la suite des opérations. Nicolas Best répond à une convocation qui a en fait déjà plusieurs semaines. À Lyon, pendant sa garde à vue, il doit répondre aux enquêteurs sur des soupçons, des éventuelles anomalies qui sont liées à des travaux aussi bien au CHU de Nîmes que dans celui d'Annecy, l'hôpital qu'il a dirigé juste avant, entre 2015 et 2018.

Le Parquet National Financier travaille sur des faits "de favoritisme et corruption dans le cadre de passation de plusieurs marchés publics". Il y en a pour des dizaines de millions d'euros.

Deux entreprises qui ont réalisé ce chantier en Haute-Savoie ont également été retenues pour des travaux au CHU de Nîmes. Et le fil rouge, le point commun, c'est donc Nicolas Best. Alors, y a-t-il eu des irrégularités ? C'est ce qu'il doit maintenant expliquer. Pour l'instant, le CHU de Nîmes que nous avons contacté lundi soir se contente d'un simple "sans commentaire".

De nombreux documents, notamment des données informatiques ont déjà été saisies par les policiers. Une série de perquisitions avaient été organisées début février, dans les bureaux des deux hôpitaux, ainsi qu'au domicile de Nicolas Best.