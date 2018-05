Cap d'Agde, Agde, France

Deux adolescents ont été blessés dans un accident de manège mercredi soir au Luna Park du Cap d'Agde. Les deux garçons, âgés de 13 ans, et qui appartenaient à un groupe de jeunes footballeurs de région parisienne qui venait de participer à un tournoi de football, ont été éjectés d'une voiturette d'un manège de type "chenille". L'un a été blessé au bras et l'autre à la tête. Mais leurs jours ne sont pas en danger.

Des versions divergentes

Deux versions s'opposent toutefois sur les circonstances des événements. D'un côté, certains parents qui accompagnaient ces jeunes gens, mettent en cause la sécurité du manège en question, le VEGAS. Selon eux, la barrière de protection censée bloquer les occupants de la voiturette, est très vraisemblablement en cause. "J'ai un peu regardé la barrière de la voiture n°17, celle d'ou ont été éjectés les deux adolescents, on voit qu'il y a un léger défaut" affirme Bouzid Makhloufi, un des parents. "Si vous appuyez légèrement sur la barrière, on peut sortir le loquet. La barrière a donc sauté" conclut-il.

Le directeur du Luna Park du Cap d'Agde, affirme quant à lui que les jeunes étaient très dissipés, dès leur arrivée dans le parc, et que leur comportement est sûrement à l'origine de l'accident. "Ça n'est pas un accident. Ce sont des individus qui sont montés sur un manège et qui n'ont pas respecté les consignes de sécurité" insiste pour sa part Pierrick Pubill. "Quand on se met debout sur un manège comme celui-là, forcément on ne peut que tomber. En 44 ans, on a connu qu'une fracture de la cheville. C'est la preuve que notre parc est bien entretenu."

En attendant, le "Vegas" a été fermé, jusqu'au passage d'un expert. Le Luna Park du Cap d'Agde, lui, reste ouvert normalement.

La gendarmerie a ouvert une enquête.