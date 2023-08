Le directeur sportif du Team Bricquebec Cotentin meurt dans un accident de vélo

Le directeur sportif du Team Bricquebec Cotentin, Johan Paque, est mort dans un accident de vélo ce mercredi 30 août à Herqueville, commune déléguée de La Hague. L'homme de 33 ans faisait une sortie à vélo avec l'un de ses amis, qui est aussi le mécanicien de la principale équipe cycliste de la Manche.

ⓘ Publicité

"C'était un pilier de l'équipe"

L'accident s'est produit vers 11h sur la route des Treize Vents. Johan Paque a roulé dans un trou sur la chaussée, ce qui lui a fait perdre le contrôle de son vélo. Il a percuté la clôture avant de tomber en contrebas de la route. Douze sapeurs-pompiers sont intervenus pour tenter de le réanimer, en vain. L'ami qui l'accompagnait, âgé de 27 ans, a été transporté en état de choc à l'hôpital de Cherbourg.

L'ensemble du Team Bricquebec Cotentin est sonné par la mort de Johan Paque. "C'est une catastrophe. C'était un pilier de l'équipe. On pouvait lui faire confiance, il était très compétent. Il va beaucoup nous manquer", confie Jean-Marie Pezet, le président du club. Ancien coureur élite, Johan Paque était arrivé à la tête de l'équipe il y a deux ans. Il était installé à Lessay avec sa femme et ses deux jeunes enfants, âgés de trois et un an.

Ce drame intervient deux jours avant le début des 3 Jours de Cherbourg, course cycliste dont la première étape, vendredi 1er septembre, arrivera à Bricquebec-en-Cotentin.