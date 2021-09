Le dirigeant historique d'ETA Josu Urrutikoetxea relaxé de l'accusation de terrorisme

Celui qui a lu le communiqué de dissolution d'ETA le 3 mai 2018 n'était pas un terroriste sept ans plus tôt. Le Tribunal de Paris qui rejugeait Josu Urrutikoetxea a cette fois relaxé celui qui est considéré comme un dirigeant historique d'ETA. Il avait été condamné en son absence, par contumace, en 2017 à huit ans de prison pour avoir continué à y jouer un rôle actif en participant à des opérations, en vivant dans la clandestinité, entre 2011 et 2013. Des accusations rejetées par Josu Urrutikoetxea.

Si Josu Urrutikoetxea a pu œuvrer dans cette période précisément pour mettre fin au conflit, et si c'est le cas dit le tribunal, on ne peut pas considérer que c'est un acte de terrorisme" (Me Pasquet Marinacce, son avocat)

Les juges ont estimé que le ministère public n'apportait pas de preuves. Ils ont même affirmé que mettre fin au terrorisme ce n'était pas du terrorisme. Une décision dont se réjouit son avocat Me Pasquet Marinacce qui souligne la valeur et la portée d'un jugement dont "les motivations sont extrêmement développées". "Lorsqu'il participa à des pourparlers de paix à Oslo entre 2011 et 2013, il n'était pas mandaté par ETA, c'était un négociateur, l'organisation était alors traversée par des courants, certains s'employaient à mettre fin à la lutte armée, d'autres résistaient, et si Josu Urrutikoetxea a pu œuvrer dans cette période précisément pour mettre fin au conflit, et si c'est le cas dit le tribunal, on ne peut pas considérer que c'est un acte de terrorisme". Une première dans un jugement en France dans un dossier lié à ETA. Ce qui fait dire à son avocat que "la décision des juges est d'une haute valeur, dont la portée pourrait s'étendre au-delà du cas basque".

Clandestinités

Josu Urrutikoetxea blanchi de l'accusation d'appartenance à une association de malfaiteur terroriste, alors même qu'il est en cavale dans ces années, réfugié notamment en Ariège. "Oui, il est dans la clandestinité, et le tribunal a très précisément écrit qu'il pouvait avoir des raisons de craindre, s'il retournait en Espagne, de ne pas être jugé équitablement, et le tribunal s'est référé à des décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme sur des cas de torture jusqu'aux années 2010, et que cela pouvait justifier sa clandestinité".

Josu Urrutikoetxea, dit "Ternera", aujourd'hui âgé de 70 ans, a vécu dans la clandestinité durant plus de 16 ans, jusqu'à son arrestation en mai 2019 devant un hôpital de Savoie où il devait se faire soigner. Détenu pendant plus d'un an, il a été assigné à résidence à Paris sous bracelet électronique, assignation levée fin juin. Il est aujourd'hui au Pays Basque (de France) sous contrôle judiciaire. Il n'en a pas pour autant terminé avec la Justice.

Il doit à nouveau comparaître le 13 et 14 septembre devant la cour d'appel de Paris dans un autre volet judiciaire. Cette fois pour des faits reprochés entre 2002 et 2005, pour lesquels il a été condamné en son absence à sept ans de prison. Une fois les poursuites judiciaires et éventuelles condamnations purgées en France il pourrait être remis à l'Espagne. En novembre 2020 la cour de cassation a validé son extradition via le mandat d'arrêt européen.

Créé en 1959, ETA ("Euskadi Ta Askatasuna" Pays Basque et liberté) s'est auto-dissous en mai 2018. Un demi siècle de violences qui ont provoqué un millier de victimes, dont plus de 800 attribués à ETA.