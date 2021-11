Le discours confus de l'accusé jugé pour tentative de viol et agression sexuelle à Pau

La personnalité de l’accusé était au cœur des débats ce mercredi 24 novembre à la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques. Un homme d’une vingtaine d’années est jugé notamment pour tentative de viol, agression sexuelle, violences et exhibition sexuelle. Les victimes sont deux jeunes femmes. Les faits sont survenus dans le centre-ville de Pau dans la nuit du 14 au 15 février 2020. L'histoire et la personnalité de l’accusé sont aussi difficiles à saisir qu'à circonscrire parce qu’il a donné des versions très différentes de sa vie, de son parcours.

Son état psychique pourrait être très dégradé - L'enquêtrice de personnalité

L'accusé est un homme noir, grand, costaud qui raconte un parcours migratoire sans doute très éprouvant. Il dit qu’il est né en Guinée, il est ensuite allé au Mali, puis en Algérie, et en Libye où il a travaillé dans des conditions particulièrement difficiles, il dit qu'il y était comme "un esclave exploité". Après cela, il a traversé la Méditerranée avec environ 200 migrants dans une petite embarcation. Ils ne sont qu’une vingtaine à survivre et à atteindre l’Italie. Son arrivée en France remonte au début de l'année 2020.

L'homme était hébergé par des connaissances dans le quartier du Foirail à Pau

Au fil de l’enquête cet homme a donné beaucoup de versions différentes sur sa vie. Un discours confus selon l’enquêtrice de personnalité : "Il dit parfois que son père est mort et que sa mère est encore en vie, une autre fois il explique qu’il était maltraité par d’autres épouses de son père, il parle également d’un père violent qui aurait violé sa mère." L’enquêtrice ajoute que "son état psychique pourrait être très dégradé et que les traumatismes graves pourraient expliquer la confusion". D’autant plus qu’en Guinée selon elle, l’état civil est très désorganisé les deux tiers de la population ne connaissent pas leur date de naissance et il s’agit d’un des pays les plus pauvres de la planète avec une forte instabilité politique.

Confrontation entre les victimes et l'agresseur

"C'était particulièrement éprouvant, c'était la première fois qu'elles le voyaient de nouveau explique Me Maxime Barnaba, avocat des victimes. Elles ont constaté ce qu'elles avaient subi, à savoir un individu à la musculature particulièrement développée. [...] On est face à un individu qui a une force incroyable, une force herculéenne. Une force contre laquelle elles n'ont pas pu résister et lutter." Ses clientes souhaitent que la justice puisse "qualifier correctement ce qu'elles ont vécu pour les deux une agression physique et pour l'une, une tentative de viol".