Le disparu de Châtellerault, identifié par la police

L'homme recherché depuis mercredi par la police de Châtellerault a été retrouvé. Il s'agit d'un pensionnaire du CHRS.

L'avis de recherche a circulé pendant plus d'une journée. Et finalement la police a identifié ce vendredi cet homme brun dont elle ne savait rien. C'est un pensionnaire du CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale).

Mercredi après-midi, un appel à témoin a été lancé à la demande du procureur de la République. Des affaires appartenant à cet homme ont été retrouvées au bord de la rivière Vienne près de l'enseigne Décathlon, mais impossible de savoir de qui il s'agissait et où il était passé. Il avait été vu pour la dernière fois dans le magasin de sport, où il a effectué des achats pour quelques centaines d'euros.