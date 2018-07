Cet homme de 56 ans n'avait plus donné signe de vie depuis dimanche matin. Finalement c'est un habitant de la commune qui en sortant de chez lui a vu le quinquagénaire dans un champs voisin. Déshydraté, l'homme a été hospitalisé pour des examens complémentaires.

Luchapt, France

L'espoir était devenu très mince. Depuis dimanche, la compagnie de gendarmerie de Montmorillon n'avait pourtant pas lésiné sur les moyens : deux maîtres chiens, des patrouilles à pied, des hommes grenouilles pour sonder un plan d'eau mais aussi un hélicoptère et un drone ont été mobilisés.

Une dernière battue !

Aucune trace du disparu. En désespoir de cause, la gendarmerie s’apprêtait à organiser aujourd'hui une ultime battue avec l'aide de personnels de la protection civile. C'est juste avant que ne débute cette opération que la bonne nouvelle est arrivée. Reste à savoir ce qui est arrivé car l'endroit ou le disparu a été retrouvé avait été survolé dimanche par un hélicoptère et exploré lundi par des gendarmes. "Le quinquagénaire était plus mobile que ce qu'on nous avait laissé entendre" explique soulagé le capitaine Benjamin Duval.