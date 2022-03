Le dispositif maintenu pour contenir la pollution de fioul à Os-Marsillon

Le barrage reste en place pour contenir la pollution d'hydrocarbures à Os-Marsillon. Du fioul domestique s'est échappé d'une cuve d'un habitant et s'est déversé dans la Baïse. La mairie a découvert cela mardi en début d'après-midi. Immédiatement, les pompiers sont intervenus pour installer boudins et buvards. Ce mercredi soir, le dispositif est maintenu pour continuer d'absorber le fioul. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause de cette pollution, accidentelle ou criminelle.

Jean-Jacques habite une maison le long de la Baïse, il est allé voir près du pont et a déjà son avis : "Je rentrais de Pau, j'ai vu les gendarmes et le maire au pont, je me suis inquiété de savoir ce que c'était. À mon avis, c'est accidentel, ça ne peut pas être quelqu'un qui s'est amusé à déverser du fioul comme ça. Ça sentait très mauvais. Je ne suis plus pêcheur mais je l'étais, j'espère que ça n'aura pas eu trop d'incidence sur la faune aquatique."

Les buvards continuent d'absorber le fioul domestique dans la Baïse à Os-Marsillon © Radio France - Marion Aquilina

Beaucoup de curieux comme Jean-Jacques sont venus voir ce qu'il se passait ces dernières heures. Raymond Finana, un des adjoints du village d'Os-Marsillon, était sur place : "Tout ça en face de l'école, avec les parents qui venaient chercher les enfants. Les gens demandaient, ils ont vite compris qu'il y avait un compris. Ils étaient inquiets pour les poissons, nous aussi !" La nappe s'étendait sur 800 mètres. La municipalité assure que tout a été fait au plus vite pour limiter les dégâts et que la situation a été vitre contrôlée.

