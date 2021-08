Le distributeur de pizza de Poey-de-Lescar, une nouvelle fois cambriolé

Trois hommes majeurs ont été interpellés à Poey-de-Lescar ce mardi 24 août. Le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, après une soirée, ces hommes sont sortis et s'en sont pris aux monnayeurs d'un distributeur de pizza et d'un autre distributeur de nourriture. Ils ont également volé du matériel de BTP et des ordinateurs dans une entreprise de bâtiment et travaux publics. Ils ont reconnu les faits et sont convoqués début octobre pour être jugés selon la procédure de plaider-coupable (CRPC). Parmi les trois hommes arrêtés, deux sont originaires du coin et le troisième est Girondin. L'enquête et les arrestations ont été menées par les brigades de gendarmerie de Lescar, Serres-Castet et Gan. Une partie du matériel dérobé a pu être récupérée au moment des arrestations. Le distributeur de Gibus Pizza a déjà été dégradé plus de 6 fois en trois.