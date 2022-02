Le djihadiste niçois Oumar Diaby a été libéré

Le djihadiste niçois Oumar Diaby, aussi appelé Omar Omsen, soupçonné d'avoir convaincu de nombreux Français de rejoindre la Syrie, a été libéré par le groupe lié à Al-Qaïda qui le détenait depuis un an et demi. Sa libération a été annoncée par un média djihadiste et confirmée par Jean-Charles Brisard, directeur du Centre d'analyse du terrorisme, conseiller de Christian Estrosi sur les questions de terrorisme.

Le franco-sénégalais, prêcheur sur Internet, travaillait en 2012 dans un snack hallal à Nice, avant de rejoindre la Syrie en 2013 où il avait pris la tête d'une brigade jihadiste composée de jeunes Français, pour la plupart originaires de la région niçoise. Omar Diaby avait approuvé l'attaque contre le journal Charlie Hebdo.

Il se trouve actuellement dans la région d'Idleb, une des dernières poches échappant au contrôle de Damas. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice française.