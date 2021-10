Le docteur Agret, médecin montpelliérain anti-vax a été placé en garde à vue

Un médecin montpelliérain, Denis Agreet connu pour son opposition aux vaccins contre le Covid-19 a été placé en garde à vue pour être notamment entendu sur ses déclarations incendiaires visant l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie. Le médecin multiplie les communications sur les réseaux sociaux pour expliquer que, selon lui, le vaccin Pfizer est responsable de la mort de plusieurs personnes et notamment d'une adolescente de 15 ans à Béziers cet été.

Mi septembre, il s'était filmé devant les locaux de l'ARS et avait clairement menacé le directeur de l'agence : "Si la justice ne suffit pas, ce qui prévaut au-dessus, c'est la loi de la nature. Quand il y a des enfants qui seront blessés dans leur chair, des citoyens qui connaîtront votre adresse. Et bien vous risquerez votre vie", une vidéo postée ensuite sur son compte Tweeter. Des propos dénoncé par l'ARS qui a d'ailleurs porté plainte tout comme le ministère de la santé.

Denis Agret devait devait comparaître ce mercredi devant le tribunal correctionnel pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "atteinte à la vie privée". En janvier dernier, il avait demandé à des élèves d'une école de Montpellier d'enlever leurs masques, et il avait ensuite diffusé des photos des enfants sans l'accord de leurs parents. L'audience a été reportée au 23 février faute de prévenu. Une centaine de personnes acquises à sa cause s'étaient rassemblées devant le palais de justice en début d'après-midi.

Dans une lettre ouverte publiée dimanche, le médecin a annoncé qu'il renonçait à son diplôme et à ses activités de médecin, tout en réaffirmant son opposition aux vaccins contre le Covid, selon lui plus dangereux que la maladie elle-même.

Le 1er octobre, Denis Agret lançait un appel à l'apaisement auprès de l'ARS sur l'antenne de France Bleu Hérault

Denis Agret Copier

