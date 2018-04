Le docteur Emmanuel Cauchy est décédé dans une avalanche, lundi matin, dans la vallée de Chamonix (Haute-Savoie). Guide de haute-montagne et médecin urgentiste, il avait également fondé l'Ifremmont, l'institut de formation et de recherche en médecine de montagne.

Il était surnommé "Docteur vertical" pour son intérêt pour la médecine de montagne. Originaire de Normandie mais amoureux des sommets, Emmanuel Cauchy venait d'avoir 58 ans, il a été emporté mardi par une avalanche, dans la vallée de Chamonix (Haute-Savoie) alors qu'il accompagnait un groupe de quatre autres personnes.

Médecin urgentiste et guide de haute-montagne expérimenté, il était l'un des membres fondateurs de l'Ifremmont, l'Institut de formation et de recherche en médecine de montagne, qui est doté d'une plateforme de télémédecine pour aider les alpinistes en difficulté via notamment leurs téléphones portables.

Il avait participé au sauvetage d'Elisabeth Revol

Spécialiste des pathologies de l’altitude et du froid, il avait au mois de janvier participé depuis Chamonix au sauvetage et à l'expertise à distance des blessures de l'alpiniste Elisabeth Revol, alors qu'elle tentait l'ascension du Nanga Parbat dans l'Himalaya. Hospitalisé à Islamabad (Pakistan), la Drômoise avait bénéficié à distance des connaissances d'Emmanuel Cauchy notamment sur les gelures.