Le docteur Jean-Marc Blanchon de nouveau condamné par la cour d'appel d'Orléans

Le docteur Jean-Marc Blanchon n'a plus le droit d'exercer pendant un an

Même s'il va très certainement contester sa condamnation devant la cour de Cassation, le docteur Jean-Marc Blanchon doit fermer au plus vite son cabinet médical, situé dans le quartier de l'Argonne à Orléans. C'est le sens de l'arrêt rendu ce mardi 15 novembre par la cour d'appel d'Orléans. Reconnu coupable d'escroquerie, pour avoir déclaré à la sécurité sociale un nombre de patients bien supérieur à la limite fixée par les textes, il est condamné à un an d'interdiction d'exercer, en plus de ses deux ans de prison avec sursis. Une peine qui devient exécutoire.

ⓘ Publicité

C'est en novembre 2020 que les pratiques de ce docteur avaient été mises au jour. Il était alors renvoyé devant le tribunal pour avoir effectué de fausses déclarations à la Caisse primaire d'assurance maladie. Il demandait en fait remboursement de consultations allant bien au-delà de la limite fixée par la Sécurité sociale : 120 à 180 consultations par jour, quand la Sécu fixe à 72 le nombre de patients qu'un médecin peut recevoir dans une journée.

"Ses patients vont devoir chercher un autre médecin et ils ne vont pas en trouver !"

Interdit d'exercer par la justice, il avait dans un premier temps contesté cette décision et avait obtenu gain de cause, avec le soutien de certains patients. Avant de finalement être reconnu coupable d'escroquerie en septembre 2021, et condamné à deux ans de prison avec sursis, et à l'obligation de rembourser la CPAM du Loiret, à hauteur de 600 000 euros, ainsi que 50 000 euros au Trésor Public. Une peine confirmée en appel, donc.

Une condamnation qui rend donc effective l'interdiction d'exercer du Dr Jean-Marc Blanchon, et à laquelle réagit son avocate, Me Magali Castelli-Maurice : "c'est le plus dur pour lui, car c'est un métier qu'il exerce avec passion. Le Dr Blanchon s'est toujours dévoué à ses patients, et dans le contexte actuel de pénurie de médecins, interdire à un médecin de travailler, c'est un peu fort. Personne ne s'est jamais plaint de ses actes, il est le médecin traitant d'un bon nombre de personnes, qui vont devoir chercher un médecin, ils ne vont pas en trouver". Le docteur Blanchon a cinq jours pour se pourvoir en cassation.