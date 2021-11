Le docteur Jérôme Barrière dépose plainte après avoir été menacé de mort sur Twitter

"Touche à mes gosses et je t'ouvre en deux" peut-on lire sous un tweet du docteur de Cagnes-sur-Mer, Jérôme Barrière. L'oncologue ne faisait que défendre ses idées sur la vaccination pour les 5-11 ans.

Vendredi dernier, le docteur Jérôme Barrière réagit à un tweet du Ministre de la Santé, Olivier Véran. Il défend la possibilité de vacciner les enfants contre le Covid-19. "Je parle d'un sujet que je maitrise. Aux Etats-Unis, il y en a plus de 3 millions et aucun d'entre eux n'est touché par une myocardite". Selon lui, vacciner les enfants permettrait d'en finir avec la fermeture répétée des classes : "c'est embêtant de les sortir de la scolarisation".

Dans les heures qui suivent, l'oncologue de Cagnes-Sur-Mer reçoit une flopée d'insultes. Un internaute va même encore plus loin et le menace de mort. "Touche à mes gosses et je t'ouvre en deux" peut-on lire sur le tweet posté à son l'attention du docteur. Pour Jérôme Barrière, c'est le message de trop : "je n'ai pas eu particulièrement peur mais j'ai eu un vrai questionnement : dois-je arrêter de prendre position sur des sujets que je connais ?"

Le docteur a donc décidé de déposer plainte, ce matin, à la gendarmerie des Alpes-Maritimes.