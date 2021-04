Le documentaire "Colette" sur le frère résistant d'une retraitée caennaise primé aux Oscars à Los Angeles

The Guardian/Anthony Giacchino/Youtube

L'image de fin du documentaire, avec Colette Marin-Catherine, et Lucie, la jeune fille qui a travaillé sur son frère.

Le film documentaire "Colette", qui suit une retraitée caennaise sur les traces de son frère, résistant déporté dans un camp de concentration allemand en 1943, a remporté l'Oscar du meilleur film documentaire court à Los Angeles, dans la nuit de dimanche à lundi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Cette récompense est un hommage aux femmes partout dans le monde, qui se tiennent les unes les autres par la main et qui luttent pour la justice", a déclaré en anglais Alice Doyard, coréalisatrice du film avec Anthony Giacchino, au moment de recevoir l'Oscar, avant d'ajouter : "Vive la France". Le film, produit pour la BBC et The Guardian, est disponible en ligne.