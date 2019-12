Le domaine viticole Mas Coris s'est fait voler plus de 400 bouteilles à Cabrières

Cabrières

C'est jeudi matin, que le mari de Véronique Attard, la propriétaire du domaine viticole Mas Coris à Cabrières, au dessus de Pezenas a découvert que la porte du caveau de vente a été forcée, en fait elle a été dégondée. En entrant dans le caveau, il a vu qu'il manquait plusieurs dizaines de cartons de bouteilles de vin et surtout les grandes cuvées sur les dix dernières années dont la cuvée Tethys de 2012.

Ce cambriolage très ciblé a eu lieu entre dimanche 15 décembre et jeudi 19 decembre, "en cette période , on ne va pas tous les jours au caveau "explique Véronique Attard , le caveau ne se trouve pas sur le domaine mais dans le village, dans la rue principale .

"C' est notre histoire, l'histoire de notre vin depuis dix ans qui nous a été volée, c'est un peu comme des bijoux de famille, au delà de l'aspect financier, c'est une vraie valeur sentimentale ....c'est triste."Véronique Attard, vigneronne du Mas Coris

Au total ce sont entre 400 et 500 bouteilles qui ont été volées, le préjudice est évalué à plusieurs milliers d'euros . "Ça met un coup moral, on avait prévu l'année prochaine, d'organiser des dégustations verticales, une même cuvée sur les 10 ans, pour voir comment notre travail et notre vin ont évolué... Véronique marque un temps et ajoute " on ne pourra pas le faire ." La vigneronne est dans l'incompréhension "on n'est pas la Romanée-Conti, on commence à être reconnu, on est au guide Hachette, mais dans le coin, il y a des domaines plus connus que nous ."

Véronique Attard a porté plainte sans grande illusion.