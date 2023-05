Le domicile d'un maire vandalisé dans le Tarn : tous les élus appelés à manifester

Non au bitume tagué sur la façade de la mairie de Montans.

Une manifestation est organisée devant la mairie de Montans, ce lundi 15 mai. Une manière pour le département du Tarn d'être solidaire avec le maire de cette commune dans l'ouest du département. Gilles Crouzet, le maire, a découvert ce lundi matin des inscriptions à la bombe noire sur le portail de son domicile. Il était inscrit "Non au bitume". Le même message avait été taguée dans la nuit de vendredi à samedi sur la façade de la mairie. Le message écrit en noir, avec de très grosses lettres a visiblement été écrit par la même personne sur les deux lieux selon la gendarmerie qui a fait les premiers relevés sur place. "C'est la même graphie" note un enquêteur.

ⓘ Publicité

À lire aussi La mairie de Montans taguée dans le Tarn par les opposants à l’usine d’enrobés

Stop aux agressions d'élus !

L'implantation d'une centrale d'enrobage à chaud, destiné au revêtement routier, sur un site de plus de six hectares, divise à Montans dans le Tarn. Depuis des semaines, les rassemblements et pétition se multiplient. Par un arrêté du 5 mai 2023, le Préfet du Tarn François-Xavier Lauch a autorisé la société Matériaux Enrobés du Pastel à exploiter dans la commune de Montans cette nouvelle installation de production d’enrobés.

"Stop aux agressions d'élus !" a immédiatement réagit le président du département Christophe Ramond qui a lancé un rassemblement de l'ensemble des élus du Tarn en soutien au maire de Montans dont le domicile personnel a été vandalisé . Ce rassemblement fait évidemment écho aux agressions d'élus et notamment à la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins dont la maison avait été incendiée .