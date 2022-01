La députée Michèle Crouzet porte plainte pour des dégradations sur son domicile et des menaces

C'est dimanche matin que la députée Modem Michèle Crouzet découvre dans le jardin de son domicile familiale une bouteille de bière sur laquelle est collée cette inscription : "SIC SEMPER TYRANNIS", traduit littéralement par "Toujours ainsi pour les tyrans" mais souvent interprété par "Mort aux tyrans". Elle s'aperçoit aussi que la lumière de son portail a été endommagée. Michèle Crouzet indique avoir déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie.

Des menaces de mort par mail, il y a une semaine

"J'avais déjà reçu des menaces par mail, il y a une semaine", précise Michèle Crouzet, "mais là ce sont des menaces beaucoup plus graves et c'est beaucoup plus perturbant pour moi et ma famille, mon mari et mes enfants, car on est venu à mon domicile. Ils auraient pu casser des carreaux ou venir chez moi dans la nuit de samedi à dimanche."

Des dizaines de députés visés

Le 2 janvier dernier, plusieurs dizaines de députés de la majorité présidentielle, mais aussi de l'opposition, notamment LR, avaient reçu par mail des menaces de mort. Un message intitulé "Tu pourrais mourir" faisant référence à l'usage d'armes automatiques qui pourraient être utilisées à l'encontre des ces élus et diffusant les adresses personnelles et les numéros de téléphone de nombreux députés.

"Il y a une volonté de faire peur" - Michèle Crouzet, députée Modem

"On fait face à des individus qui agissent de manière délibérée pour nous faire peur. faire de tels agissements, c'est inacceptable", commente Michèle Crouzet, "l'affaire est prise très au sérieux. Il faut rester vigilants parce qu'on n'est pas à l'abri d'un passage à l'acte démesuré."

Une cellule a été créée à l'Assemblée Nationale chargée de recenser et centraliser les plaintes déposées par les députés pour des faits à leur encontre.