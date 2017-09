Le domicile de la sénatrice marseillaise Samia Ghali perquisitionné

Le domicile marseillais de la sénatrice-maire des 15e et 16e à Marseille a été perquisitionné ce mercredi matin par des policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

Le domicile marseillais de la sénatrice-maire des 15-16 à Marseille a été perquisitionné ce mercredi matin par des policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, sur ordre du parquet national financier (PNF). Elle était en cours selon une source proche du dossier confirmant une information de France 3 Provence-Alpes.

Une enquête sur les conditions d'achat de sa villa située au Roucas Blanc

Samia Ghali, maire PS des 15 et 16e arrondissements de Marseille, est visée depuis mai 2016 par une enquête préliminaire sur son patrimoine et notamment sur les conditions d'achat de sa villa du quartier chic Roucas-Blanc, sur les hauteurs de Marseille.

Les investigations du parquet national financier portent aussi sur des subventions accordées par la région Paca, selon une source proche de l'enquête.