Le domicile du maire de L'Haÿ-les Roses attaqué

Des émeutiers ont tenté de pénétrer au domicile du maire de L'Haÿ les Roses Vincent Jeanbrun. Les assaillants sont arrivés vers une heure du matin avec une voiture bélier. Ils ont forcé le portail mais n'ont pas réussi à rentrer dans la maison de l'élu LR. Le porte parole des Républicains n'était alors pas chez lui, mais encore à la mairie.

Son épouse hospitalisée

Son épouse et ses deux enfants ont eux assisté à la scène et sont parvenus à fuir. La femme de Vincent Jeanbrun a d'ailleurs été blessée lors de sa fuite d'où son hospitalisation ce matin. Finalement les émeutiers ont mis le feu à leur véhicule et à des poubelles. Ces faits ont été fermement condamnés par la préfecture du Val de Marne.

Depuis plusieurs jours, Vincent Jeanbrun réclamait au gouvernement l'instauration de l'état d'urgence. Hier, samedi, il se désolait des dégâts sur sa mairie et les équipements municipaux.