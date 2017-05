Le dompteur de cirque attaqué par son lion à Doullens va mieux

Le dompteur du Buffalo Circus va mieux. Ce dimanche après-midi, cet homme s'est fait attaquer par son lion en pleine représentation à Doullens dans la Somme. Le fauve lui a sauté à la gorge en fin de numéro. Sérieusement blessé, il a tout suite été emmené à l'hôpital d'Amiens.

Attaqué par son lion ce dimanche après-midi à Doullens, le dompteur du Buffalo Circus a été opéré dans la nuit de dimanche à lundi. L'opération a duré près de cinq heures et _"tout s'est bien passé", _assure sa famille.

L'homme de 34 ans, touché à la tête, à la gorge et aux jambes se remet doucement à l'hôpital d'Amiens où il va rester quelques jours encore en observation, notamment pour vérifier que ses blessures ne s'infectent pas.

Le lion ne sera pas euthanasié

Même s'il va mieux, ce dompteur expérimenté reste en état de choc : il ne comprend pas ce qui est arrivé. Ce lion, c'est son animal. Il l'a élevé et dressé lui-même. Il n'avait, jusqu'ici, jamais eu de problème avec lui.

Son entourage se dit aussi très étonné et ne pense pour l'instant qu'à la période des chaleurs du fauve pour expliquer sa réaction. Mais les proches de la victime insistent sur une chose : "le jeune lion est bien traité, bien nourri et il n'est pas question de l'euthanasier". Il va rester au cirque et reprendre ses numéros quand son dompteur sera remis de ses blessures.