Home-jacking de Servian : "Le dossier contient les preuves de l'innocence de Daniel Malgouyres" dit son avocat

Jean-Marc Darrigade se dit serein alors que débute ce lundi 29 novembre devant les assises de l'Hérault, le procès du home-jacking mortel au jardin de Saint-Adrien à Servian. Le procès va durer trois semaines. ''J'ai toujours cette conviction et je continue d'affirmer que le dossier contient les preuves de l'innocence de mon client et surtout pas les preuves de l'accusation'' nous confie l'avocat de Daniel Malgouyres.

Copropriétaire du jardin de Saint-Adrien, Daniel est soupçonné d'être le commanditaire de ce cambriolage manqué en octobre 2017. Un des malfaiteurs David Viers, 43 ans, a été tué par ce dernier par arme à eu. Son complice présumé Richard Bruno, restaurateur perpignanais, avouera après son interpellation que Daniel Malgouyres était le donneur d'ordre pour dépouiller sa femme et l'inciter à quitter les lieux. Françoise Malgouyres, fragilisée après une chute à cheval, était traumatisée par un précédent cambriolage.

Âgé de 72 ans, Daniel Malgouyres clame son innocence depuis son incarcération. Il est convaincu que la vérité va éclater d'ici la fin de ce procès de trois semaines. ''Il est pressé de s'exprimer et de se confronter aux autres accusés" explique son avocat. Jean-Marc Darrigade a accordé un entretien à France Bleu Hérault.

''Le dossier d'instruction contient les preuves de l’innocence de mon client'' dit Jean-Marc Darrigade, l'avocat de Daniel Malgouyres Copier

Alors que débute ce long procès de trois semaines, comment va tout d'abord votre client ? Comment aborde t-il cette audience ?

Il aborde ce procès combatif parce que ça fait des années qu'il attend de pouvoir s'expliquer dans le détail pour que triomphe sa version et surtout son innocence. Donc, il est combatif, mais amoindri par une situation de détention provisoire qui a trop duré à mon sens depuis son interpellation. Il a été mis en liberté deux fois, mais à deux reprises, on a révoqué son contrôle judiciaire.

La deuxième fois, c'était pourquoi ?

Pour des raisons ultra légères : on lui a reproché d'avoir dormi à Servian, alors qu'on lui avait demandé d'être à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales que le lendemain et qu'il avait retardé son départ pour obtenir de sa femme sa carte d'identité qu'elle lui refusait de lui donner. Donc, il a été révoqué pour ce motif et pour avoir tenté d'entrer en contact avec sa maîtresse, nous dit-on. Ce qui n'a aucune incidence sur l'affaire puisque cette femme est complètement étrangère aux faits qui nous préoccupent.

Daniel Malgouyres dénoncent les accusations portées par ses complices présumés. C'est toujours le cas ?

C'est un homme qui conteste évidemment les accusations qui sont faites. Il explique que ce sont des accusations intéressées, des gens qui mentent parce qu'ils ont tout intérêt à mentir. En effet, en faisant croire à un faux cambriolage, ça leur permet de faire disparaître les armes qui donnent à ces faits une qualification criminelle. On passe d'un home-jacking violent à une simulation de cambriolage. On est donc sur des qualifications pénales d'un tout autre ordre. Et lui, il a toutes les raisons d'expliquer qu'il est parfaitement étranger à cette fraude, à ce simulacre, puisqu'il n'a aucun intérêt, ni financier, ni aucun mobile à la réalisation de cet acte.

"Il est parfaitement étranger à cette fraude, à ce simulacre, puisqu'il n'a aucun intérêt, ni financier, ni aucun mobile à la réalisation de cet acte."

Comment explique-il que Richard Lliop ou encore Richard Bruno sont au courant des détails assez importants sur sa vie privée et sur l'argent dissimulé dans cette propriété ?

C'est très facile à expliquer puisqu'en fait, Richard Lliop est un intime du couple. C'est un homme qui a été au contact d'un couple en divorce et qui a pu recueillir les confidences des deux membres du couple. Dès lors, il est en possession de tous les détails et y compris des considérations matérielles d'un couple qui divorce et qui veut partager son patrimoine. Dès lors, il a été au courant du fait que Daniel Malgouyres aurait caché de l'argent à son épouse. Et le mobile de ce dossier n'est pas autre chose que la découverte ou la quête de cet argent caché.

Richard LLiop avait connaissance, d'après vous, de l'argent dissimulé, que ce soit dans le coffre, dans le jardin, dans les radiateurs ou même le frigo ?

Tout à fait. Il apprend par des confidences certainement faites par Françoise Malgouyres, qui est en crise. Il apprend que beaucoup d'argent est caché dans ce domaine et je pense que ça excite sa convoitise. Et comme Daniel Malgouyres refuse de dire à son épouse où se trouve cet argent, lui il va avoir l'idée d'aller le chercher et d'obtenir l'information par la force.

Mais quel intérêt pour votre client de tirer sur le cambrioleur décédé avec une arme dissimulée au-dessus d'une armoire dans sa chambre. Comment il explique ce geste ?

Daniel Malgouyres se retrouve confronté, à la nuit tombée dans son jardin, puis ensuite dans son domicile, à l'agression de deux hommes armés qui sont cagoulés, gantés, habillés de noir, équipés de tout le matériel utile à la réalisation d'un home-jacking, à savoir serflex, outils, etc. Et dès lors, il va, sous la menace de ces armes, trouver une ruse qui va lui permettre de se rendre à l'étage et de s'emparer d'une arme et de faire usage de cette arme en direction de l'homme qui tentait de l'agresser, évidemment sans l'intention de le tuer. Mais le résultat, l'homme est blessé mortellement.

"Il va, sous la menace de ces armes, trouver une ruse qui va lui permettre de se rendre à l'étage et de s'emparer d'une arme et d'en faire usage en direction de l'homme qui tentait de l'agresser, évidemment sans l'intention de le tuer."

Dans cette affaire, on va de rebondissement en rebondissements. Il y a notamment ces trois hommes interpellés qui sont issus d'un gang du grand banditisme en Isère. Une semaine avant ce drame au Jardin de Adrien, ils sont allés faire du repérage.

C'est un rebondissement spectaculaire de cette affaire et qui est à décharge de mon client. Il s'agit en fait de policiers du SRPJ de Montpellier qui sont aux trousses d'une bande de malfaiteurs spécialisée dans les home-jackings violents, qui voient leur véhicule géolocalisé, leurs téléphones portables écoutés et qu'on surprend en flagrant crime de repérage de home-jacking. On voit même sur leurs lèvres, grâce à un interprète en langue des signes, qu'ils forment le dessein d'attaquer le couple Malgouyres. Mais force est de constater qu'une semaine plus tard, ils ne réalisent pas ce home-jacking. Ce seront d'autres malfaiteurs qui le réalisent.

Interrogés plus tard dans le cadre de leur propre enquête et placés en garde à vue dans cette enquête-ci, ils vont expliquer trois points cruciaux. Premier point : ils ont été recrutés par Richard Lliop. Deuxième point, il n'a jamais été question d'une complicité du propriétaire du jardin. Troisième point : il s'agissait de s'emparer de l'argent du propriétaire du jardin.

Vous qui avez une connaissance du dossier, Richard Lliop l'explique comment ?

Il l'explique en disant que Daniel Malgouyres lui avait demandé de ne pas révéler la complicité si l'équipe n'était pas fiable. Toutefois, cette explication ne tient pas la distance puisqu'une semaine plus tard, il est contraint de recruter une nouvelle équipe à la hâte, une équipe d'amateurs. Cette équipe va prétendre que le propriétaire est complice. Dès lors, il aurait donné à cette nouvelle équipe une information capitale qu'il n'avait pas donnée à une équipe beaucoup plus fiable.

Et Richard Bruno savait-il que le propriétaire des lieux était complice présumé ?

On comprend des premières déclarations de Richard Bruno qu'il ne le sait pas vraiment. On croit comprendre d'ailleurs qu'il l'apprend a posteriori, puisque lorsqu'il va être interrogé pour la première fois en garde à vue, on voit que cet homme mentalement refait le film du braquage et va commenter certains détails pour dire : "cela me confirme que le propriétaire était au courant". C'est une relation des faits qui est complètement différente de celle d'un homme qui aurait convenu le jour-même de passer à l'acte avec l'information que le propriétaire était complice.

Au cours des investigations, Daniel Daniel Malgouyres affirmait que les cambrioleurs étaient armés, ce que nie Richard Bruno. L'enquête a t-elle permis d'y voir plus ?

Daniel Malgouyres comme sa femme ont toujours affirmé que les agresseurs étaient armés. La réalité du dossier, c'est qu'on n'a pas retrouvé d'arme sur le corps ou à proximité du corps de David Viers. En revanche, on sait que Richard Bruno s'est enfui dans la nuit et qu'il a pu emporter avec lui une ou deux armes. Le dossier va révéler qu'à longueur d'écoute, Françoise Malgouyres se plaint auprès de ses interlocuteurs d'une agression armée. Elle emporte d'ailleurs les stigmates constatés médico légalement.

Des traces de l'arme sont retrouvées sur la tempe ?

Pas forcément sur sa tempe. Sur son abdomen et également sur ses mains, puisqu'elle dit s'être emparé de l'arme et de l'avoir retourné vers l'agresseur. Et on a retrouvé des traces effectivement sur ses doigts qui peuvent correspondre à une telle saisie.

"C'est notamment une dispute du couple qui est enregistrée clandestinement, qui est une clé de compréhension du dossier."

Les investigations ont mis en évidence les difficultés du couple Malgouyres. Comment le vit-il ? Forcément il va y avoir un déballage de leur vie privée. Plus de 400.000 euros dissimulés et les possibles suites pour fraudes.

De toute façon, les investigations oui, effectivement, vont porter sur le contexte de l'affaire, notamment sur la crise que traversait le couple. Elle est au cœur du problème d'ailleurs, puisque c'est notamment une dispute du couple qui est enregistrée clandestinement, qui est une clé de compréhension du dossier.

Dès lors, il est évidemment affecté par le fait que sa vie s'étale dans la procédure judiciaire et ensuite dans les médias. Mais c'est également un moyen pour lui de se défendre et de démontrer que, y compris dans sa vie privée, il a fait des actes qui sont contraires aux accusations qu'on lui prête. Et notamment, le plus fort d'entre eux, c'est d'avoir modifié le régime matrimonial du couple au point que, un mois avant le home-jacking, il faisait quasiment don à son épouse d'une somme avoisinant les trois millions d'euros.

Il y a vraiment un partage des biens parce qu'il me semble qu'il était le seul propriétaire. Et il passe chez le notaire pour que sa femme bénéficie de manière équitable du jardin de Saint-Adrien et de la propriété.

Exactement, c'est une modification du régime matrimonial en faveur de Françoise Malgouyres, qui était lésée effectivement en cas de divorce, puisque le jardin, à l'origine, n'appartenait qu'à Daniel Malgouyres. Or elle avait contribué toute sa vie à le faire fructifier, évoluer, au point de devenir le jardin préféré des Français.

Vous évoquiez tout à l'heure une conversation qui avait été enregistrée entre Daniel Malgouyres et Françoise, qu'est-ce qu'il en ressort de cette conversation ?

C'est une dispute entre les époux qui permet de comprendre que l'épouse reproche à son mari d'avoir déménagé en quelque sorte des bocaux dans lesquels étaient entreposés de l'argent. Et comme elle ignore la nouvelle cache, elle s'en plaint auprès de son mari parce qu'elle veut partager cette somme en deux. Et c'est à ce moment là qu'est avancée la somme colossale de 90.000 euros qui va, à mon avis, exciter la convoitise de Richard LLliop, qui est bien entendu au cœur de l'intimité du couple.

De l'argent est aussi retrouvé chez lui il me semble ?

Tout à fait. Cette conversation a d'ailleurs permis de comprendre que Françoise Malgouyres aurait 100.000 euros et son mari autant. C'est en tout cas ce qu'il affirme lui, dans la conversation. Et les investigations vont permettre de découvrir, sur les indications données par mon client, 100.000 euros enterrés dans son jardin, et surprendre Françoise Malgrouyres allant cacher 100.000 euros chez Richard Lliop, avec la complicité de son fils Olivier.

Ces quatre années passées ont été riches en rebondissement. Pensez-vous qu'on puisse en avoir d'autres au cours de ces trois semaines de procès ?

Ce n'est pas exclu parce que je suis persuadé que mon client est innocent. Le rebondissement favorable serait que quelqu'un pris de remords face à ces fausses accusations, finisse par dire la vérité et mettre fin au calvaire de Daniel Malgouyres. C'est le seul rebondissement possible. Après, il n'aura pas besoin de rebondissements à mon avis, pour faire la démonstration de son innocence.

Il y a quelques mois vous disiez sur France Bleu Hérault, que ce dossier contient de nombreuses preuves de l'innocence de Daniel Malgouyres. Ce procès va faire triompher l'innocence de mon client. Vous avez toujours la même conviction ?

J'ai toujours cette conviction et je continue d'affirmer que le dossier contient les preuves de l'innocence et surtout pas les preuves de l'accusation. Voilà, c'est ça qui est paradoxal parce que, notamment, l'accusation devrait apporter la preuve que Daniel Malgouyres a été en contact avec son équipe d'agresseurs puisqu'il en serait le commanditaire, mais évidemment, ce lien là n'a jamais existé.

Sa famille a complétement explosé depuis ce drame. Sa fille le soutient. Son fils, au contraire, soutient sa maman. Dans le village, il y a aussi une division assez forte entre ceux qui sont persuadés de sa culpabilité, les autres de son innocence. Comment il le vit ?

Lui, il est un peu habitué à cette situation qui préexistait au drame puisqu'il y avait déjà des conflits entre lui et son fils pendant la gestion du jardin. Le conflit avec sa femme, évidemment, il est né à l'occasion de ces faits. La suspicion d'adultère et le conflit entre son fils et lui s'étaient exacerbés, évidemment, du fait de cette situation dramatique.