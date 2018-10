Puisseguin, France

Le juge d'instruction de Libourne en charge du dossier de l'accident de Puisseguin, le 23 octobre 2015, a promis de restituer les conclusions des expertises judiciaires complémentaires sur les causes du drame, avant la fin de ce mois d'octobre 2018. Il est grand temps, s'agace maître Mescam, l'une des deux avocates de parties civiles. "Ce ne sont pas des délais normaux". Elle rappelle que ces nouvelles expertises (sur trois points : la voirie, la collision puis l'incendie) ont été réclamées, en février 2017, après les premiers rapports jugés "trop sommaires et embryonnaires".

"Met-on les moyens nécessaires sur cette enquête ?"

Depuis vingt mois, les rescapés et familles de victimes vivent une attente "insupportable" raconte maître Mescam. La restitution a été reportée de mars 2018, à juin 2018 et finalement à cette fin d'année. Des reports "pour des raisons techniques" selon la communication faite aux avocates des parties civiles qui alimentent des rumeurs et fantasmes "sur ce qui s'est réellement passé et qu'on voudrait caché". Maître Mescam s'interroge : "le dossier de l'accident de Puisseguin est-il passé sous la pile ?"

Maître Mescam s'interroge sur les délais de restitution des expertises après l'accident de Puisseguin : "veut-on toujours savoir la vérité?" Copier

En août 2017, et parallèlement à l'enquête judiciaire, un premier rapport du Bureau Enquête Accident avait révélé que le réservoir auxiliaire du camion n'était pas "homologué". Il avait également pointé une série de dysfonctionnements et des normes anti-incendie trop faibles.

"Pourquoi le feu s'est-il diffusé si vite ?"

"Trois ans après le drame, "on aimerait que les choses se précipitent un peu, du côté de l'enquête judiciaire" clame Michel Vigier, le président du collectif des victimes de l'accident de Puisseguin. "La seule question que tout le monde se pose, c'est pourquoi le feu s'est-il diffusé aussi vite ? Et comme on repousse l'échéance pour avoir les résultats de ces expertises, ça entretient la suspicion !"

Michel Vigier "on a l'impression qu'on nous cache des choses du côté de l'enquête vu les délais" Copier

Le collectif des victimes de Puisseguin se satisfait d'au moins un point qui a avancé en trois ans. Sur cette route de l'accident, dans le virage de la collision entre le car et le camion, la vitesse a été réduite à 50 km/h. Une première victoire.