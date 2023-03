Le dossier de Norbert Bobigny avance mais n'est toujours pas tranché par le tribunal de Laval

Il attendait d'être fixé sur son sort, il va devoir encore patienter. Norbert Bobigny, un habitant de Sainte Suzanne-et-Chammes, dans les Coëvrons, est privé de son permis de conduire depuis cinq ans à cause d'une erreur administrative, on vous en avait parlé sur France Bleu Mayenne. Norbert Bobigny ne peut donc ni conduire, ni récupérer son permis ni le repasser en auto école depuis 2018. Le Mayennais repassait devant le tribunal correctionnel de Laval ce mardi pour une énième conduite sans permis et sans assurance en octobre et décembre 2022. Il attendait que la justice lui donne raison et finalement, première petite victoire pour lui et sa défense puisque la Cour demande un complément d'information et le fameux papier à la Préfecture de la Mayenne.

Peut-être la fin d'un imbroglio juridique

C'est la première fois que ça bouge autant selon Maitre Patrick Descamps, l'avocat de Norbert Bobigny. "Là, on a fait quand même, j'espère, un bon bout du chemin", commente Me Patrick Descamps au micro de France Bleu Mayenne, "parce que c'est celui que les juges ont toujours refusé jusqu'à présent et sans que ce soit justifié, je suis heureux que le tribunal de Laval enfin nous ouvre cette perspective". Concrètement, si la Préfecture fournit ce fameux document original non daté, c'est qu'il y a bien eu une erreur et Norbert pourra enfin repasser son permis. "On sortira enfin de cette situation qui est un véritable imbroglio juridique dans lequel il se trouve", ajoute Mr Descamps, "qui fait qu'il ne peut pas rester comme ça sans pouvoir conduire".

"C'est toujours pareil, une aberration totale"

Après dix minutes d'audience, quelques remarques de la présidente, "ah oui.. c'est le dossier Bobigny" quand elle prend la pile, "ce n'est pas la première fois que la Cour revient sur ce dossier", questionne-t-elle le prévenu, "mais pourquoi vous conduisez encore ?" a-t-elle enfin demandé, Norbert Bobigny ne sait plus quoi répondre. "Je crève, si je ne conduis pas je crève", assène-t-il à la barre, "je fais quoi moi, qui va me payer ?" ajoute Norbert Bobigny au micro de France Bleu Mayenne. Malgré cette petite avancée, il ne voit toujours pas le bout du tunnel. "C'est toujours pareil, c'est une aberration totale, je suis victime dans cette affaire, complètement victime des services administratif et judiciaire qui sont aberrants", déplore-t-il, "on est face à un mur, je suis la pièce de fer entre le marteau et l'enclume". Norbert Baubigny va devoir attendre sept mois de plus pour l'audience de renvoi et en attendant, le Mayennais est reparti au volant de son véhicule.

Le dossier sera donc réexaminé le 31 octobre 2023 au tribunal correctionnel de Laval. Contactée, la Préfecture de la Mayenne affirme qu'elle s'en tiendra à la décision de justice.