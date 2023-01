Le dossier de Tiphaine Véron transféré au pôle "cold cases" de Nanterre

Plus de 4 ans après la disparition de la Poitevine Tiphaine Véron à Nikko au Japon, ses proches et leur avocate viennent d'obtenir le transfert de son dossier au pôle national des affaires non élucidées à Nanterre.

Poitiers fresque Tiphaine Veron © Maxppp - Mathieu Herduin C'est officiel, l'affaire Tiphaine Véron figurera désormais parmi les dossiers du nouveau pôle national des affaires classées basé au tribunal de Nanterre. Le frère de la jeune femme disparue en 2018 lors d'un voyage au Japon, le confirme à France Bleu Poitou. ⓘ Publicité La demande avait été formulée il y a plusieurs mois , quelques temps après l'ouverture du pôle "cold cases" et alors que la juge d'instruction en charge du dossier à Poitiers annonçait refermer le dossier.