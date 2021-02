Le dossier du "déjeuner" illégal dans un restaurant de Carpentras classé sans suite par la Justice

L'affaire avait fait grand bruit fin janvier et conduit à la mutation disciplinaire du commissaire de Police de Carpentras dans le Val d'Oise. Cette "affaire", c'est ce déjeuner illégal qu'auraient partagé plusieurs personnes - dont le fonctionnaire de police et un magistrat - dans l'établissement "Le petit Serge" à Carpentras. Une patrouille de police les avait surpris à l'heure du déjeuner, en pleine période de couvre-feu et de règles sanitaires très strictes.

Le dossier avait été immédiatement "dépaysé" à Nîmes où les enquêteurs ont procédé "à des auditions, des constatations et exploitations techniques." Deux semaines après les faits - qui ont conduit à la mutation disciplinaire du commissaire de police de Carpentras - le procureur de la République de Nîmes vient de procéder au classement sans suite de ce dossier.

Eric Maurel s'en explique dans un communiqué : "S'il est établi que l'une des personnes mises en cause a consommé des boissons et un plat dans cet établissement, l'enquête démontre que contrairement à ce qui a pu être affirmé de manière erronée, le vice-procureur cité dans des articles de presse n'a aucunement déjeuné dans ce même établissement où il était venu récupérer une commande de vin ; il y est resté une vingtaine de minutes et s’est vu proposer de goûter ce vin par l’exploitant, ce qu’il a accepté."

Pour le procureur de la République "la procédure ne répond pas aux exigences du code de procédure pénale." Le procureur de la République a donc classé sans suite cette affaire. Elle avait pris une dimension nationale quand Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur avait déclaré à propos du fonctionnaire mis en cause : "pour être respecté, il faut être respectable." Depuis, le commissaire a été sanctionné au plan administratif et muté dans le Val d'Oise.