Le double meurtre de la rue de l'Eventail au Mans confié au pôle "cold cases" de Nanterre

Avec son avocat, elle en avait fait la demande. Elle l'espérait, elle y croyait... Et Julie Chide a finalement reçu la bonne nouvelle en septembre dernier. Dix-huit après les faits, le dossier du double meurtre de la rue de l'Eventail est désormais entre les mains du pôle consacré aux crimes et disparitions non-résolues, créé en mars 2022 à Nanterre... L'énième juge d'instruction manceau chargé du dossier s'est dessaisi de l'affaire au profit de cette cellule spécialisée menée par trois juges d'instruction expérimentées qui vont tenter de répondre à cette question : qui a tué le comédien Yves Belluardo, 66 ans, et sa compagne Martine Chide, professeure de français de 57 ans, à leur domicile dans la nuit du 26 au 27 novembre 2004 ?

"C'est inespéré, c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis des années, estime Julie Chide, la fille de Martine, mais pour moi, c'est aussi la dernière chance car au bout de 18 ans, s'il n'y a pas quelqu'un qui donne un coup de collier sur ce dossier... Honnêtement, c'est fini." Menée par le SRPJ d'Angers, l'enquête a d'abord pâti de l'incompétence d'un premier juge d'instruction (radié en 2009), puis d'une instabilité chronique : pas moins de six magistrats se sont succédé sur l'affaire. De plus, malgré les efforts déployés, peu d'indices concrets ont été découverts en dehors d'un carreau cassé et d'une trace de pas. Les armes du crime : une carabine 22 long-rifle et un couteau de type commando n'ont jamais été retrouvées.

La maison du crime, rue de l'Eventail au Mans. © Maxppp - Igor Bonnet

Un épais dossier de sept ou huit tomes

"Les mêmes enquêteurs ont longtemps été sur l'affaire et ils l'ont fait avancer malgré tout, indique Julie Chide*, il y a un dossier assez complet qui représente sept ou huit tomes donc il y a quand même des informations. Mais de mon point de vue, certaines choses n'ont pas été faites ou n'ont pas été poussées suffisamment."* Son espoir, c'est que ce pôle, qui dispose de moyens dédiés, puisse examiner le dossier avec un regard neuf, sans contrainte de temps, pour faire émerger des pistes ou des éléments neufs. "En 18 ans, il a quand même fallu que je travaille sur l'idée qu'on ne trouverait peut-être jamais. Par contre, j'ai besoin d'être au moins sûr que ce qui devait être fait a été fait et pour l'instant ce n'est pas le cas", résume Julie, pour qui le timing est également propice afin de donner à l'enquête un second souffle : "Le temps ayant passé, certaines personnes ont vieilli et auront peut-être moins peur de parler, de témoigner. En tout cas, c'est ce que je me dis, et c'est ce que j'espère."

Depuis sa création, près de 200 dossiers de crimes ou disparitions non-résolues ont été transmises au pôle de Nanterre, qui a ouvert une quarantaine de nouvelles enquêtes. S'ils l'estiment nécessaire, les magistrats ont la possibilité de confier de nouveaux actes d'enquête au service initialement en charge du dossier (ici le SRPJ d'Angers) ou de mobiliser des enquêteurs spécialisés comme ceux de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie ( DiANE ) ou de l’Office central pour la répression des violences aux personnes.