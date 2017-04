Assises de la Manche : une femme jugée pour avoir tué ses deux parents octogénaires

A partir de mercredi matin et durant trois jours, à Coutances, les Assises de la Manche jugeront une femme de 56 ans accusée des meurtres de son père et de sa mère en 2014, dans un petit village du Cotentin.

Accusée d'avoir tué son père et de sa mère, octogénaires, une Manchoise est jugée par les Assises de la Manche à partir de ce mercredi et pendant trois jours. Les faits remontent à la nuit du 23 au 24 janvier 2014 dans le petit village du Vicel, près de Barfleur, dans le Val de Saire (voir article publié à l'époque). Cette nuit là, gendarmes et pompiers sont prévenus qu'un drame s'est produit dans une maison du bourg. A leur arrivée, peu après minuit, ils découvrent les corps d'un couple d'octogénaires et à côté, une femme de 53 ans : la fille des victimes. C'est elle qui a prévenu sa sœur et lui a indiqué être à l'origine des deux morts.

Une "bagarre" qui tourne mal

Ce qui s'est passé ce soir-là, l'auteure présumée des faits le précise aux enquêteurs, lors de sa garde à vue. Selon elle, elle se serait battue avec son père, avec lequel elle était en conflit depuis des années. Dans la bagarre, elle aurait étouffé l'octogénaire. Et c'est alors que, paniquée à la vue de son mari décédé, l'épouse de ce dernier qui souffrait de la maladie d''Alzheimer aurait demandé à sa fille de l'aider à mettre fin à ses jours. Cette dernière se serait exécutée, étouffant à son tour sa propre mère.

Un procès pour éclaircir le contexte du drame

En garde à vue, la fille des victimes a aussi indiqué avoir mélangé des médicaments au repas de ses parents. Raison pour laquelle la qualification d'assassinat, autrement dit, la notion de préméditation, a été retenue pour le père. Concernant le meurtre de la mère, c'est l'homicide aggravé par personne descendante qui a été retenu. D'ici vendredi, et le rendu du verdict, la cours tentera de mieux comprendre les raisons du conflit qui opposait l'accusée à ses parents, et de déterminer dans quelles circonstances morales se trouvait l'auteur présumée des faits, elle qui était alors présentée comme dépressive.