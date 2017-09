Le doute s'installe aux assises de la Vienne

Aux assises de la Vienne, le procès du braqueur présumé du Leader-Brice de Lusignan le mai 2015 ! Un homme casqué avait sous la menace de son arme obligé le directeur du magasin et les employées à lui remettre le montant des caisses soit 800 euros.

Depuis le début des faits, l'accusé - un jeune homme de 23 ans - nie les faits malgré la découverte de son ADN sur les vêtements et le casque de moto abandonnés non loin du magasin par le braqueur.Depuis le début il affirme etre resté à son domicile au moment des faits. Une innocence clamée confortée lors de la première journée de son procès.

l'accusation fragilisée

Après avoir entendue les employés du magasin, présents au moment des faits, la cour a fait appel à plusieurs témoins extérieurs et entendu l'experte en charge des analyses ADN. Sur la présence de l'ADN de l'accusé retrouvé sur les vêtements abandonnés par le braqueur : les faits sont indéniable mais l'experte sollicitée par la cour précise que d'autres traces ADN appartenant à une tierce personne, ont aussi été trouvées. La présidente s'interroge : "l'accusé est il le dernier à avoir porté ces vêtements ?" La réponse sème le doute. "Non" dit l'experte "je ne peux pas l'affirmer"

la fourgonnette change de couleur

Plus tôt déjà, un autre témoignage est venu troubler les esprits. Celui du témoin qui affirmait avoir vu le fourgon du père de l'accusé sur les lieux. Devant la cour la couleur du fameux fourgon n'est plus du tout la même. "Il était bleu, affirme-t-il alors que celui de l'accusé est plutôt blanc tirant sur le gris. Enfin un dernier témoin, une assistante de vie qui travaillait le jour du braquage devant le domicile de l'accusé à Poitiers réaffirme avec force avoir discuté avec lui à l'heure précise du braquage. De quoi faire vaciller un peu plus l'accusation.