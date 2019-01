Le doyen des Compagnons de la Libération décédé à l'âge de 104 ans était Toulonnais

Toulon, France

Il ne reste plus que quatre Compagnons de la Libération encore en vie, le doyen Guy Charmot né à Toulon en 1914 est décédé ce lundi matin à Marseille, il avait 104 ans. Guy Charmot était médecin du bataillon de marche numéro 4, il a participé aux combats en Syrie, en Ethiopie, en Libye, en Tunisie, en Italie puis en Provence. C'est en septembre 1940 qu'il rallie au Cameroun les Forces françaises libres du général de Gaulle. Il s'est particulièrement distingué au cours des combats des 17 et 20 mai 1944 en Italie en réussissant à pousser au plus loin ses postes secours ce qui a permis de sauver plusieurs combattants.

C'est en août 1944 avant d'être blessé lors des combats pour pour la libération de Toulon qu'il débarque en Provence. Après la guerre Guy Charmot devient médecin des Hôpitaux d'Outre-mer et professeur du Service de santé des armées. Jusqu'en 1965 il effectue de nombreux séjours en Afrique.

Guy Charmot était le doyen des Compagnons de la Libération, aujourd'hui il reste Daniel Cordier, Hubert Germain, Pierre Simonet et Edgard Tupët-Thomé tous les quatre ont moins de 96 ans.

Les obsèques de Guy Charmot se dérouleront à Marseille vendredi. Les honneurs funèbres militaires lui seront rendus, selon l'Ordre de la Libération.