Le dramatique réveillon de Noel 2012 à Alès devant les assises du Gard

Deux hommes et une femme devant les assises du Gard. Au cours du réveillon de noël 2012 à Alès une bagarre avait éclaté sur fond d'alcool et de drogue. Les deux hommes, qui se rejettent la responsabilité, avaient tué et émasculé leur hôte. La femme, mère de l'un d'entre eux, comparaît pour vol.

Aux assises du Gard réunies à Nîmes. ce sont deux hommes et une femme, en situation de déshèrence sociale, qui comparaissent pour meurtre et vol, pour les premiers, simple vol pour la dernière. Un meurtre au cours du révéillon de Noel, en 2012 à Alès. Sur fond de forte consommation alcoolique, une bagarre avait éclaté, entre les protagonistes. Dans des circonstances encore assez floues, les deux hommes avaient tué puis émasculé leur victime.

Gisant sur le sol d'un appartement sentant la misère, les pompiers découvrent un corps a demi-calciné.

Il porte des traces de coups et a été etranglé avec un câble de télévision. La police constate qu'ordinateur portable et écran plat ont disparu. Voila pour le vol. La mère d'un des deux autres protagonistes encourt 3 ans. Maigre butin et un réveillon qui bascule dans l'irréel.

Alcool, drogue, le tout massivement, un geste déplacé du quinquagénaire envers la mère. Le réveillon vire au cauchemar.

Des coups, la mort, la mutilation, voila pour le meurtre. Qui est responsable ? Fils et mère, affirment avoir quitté l'appartement. Son compagnon ? Après l'avoir admis, il se rétracte et accuse son comparse d'avoir lui même émasculé la victime. Le procès de la misère devrait durer 3 jours.