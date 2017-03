Le drame de l'Oxford Club devant le tribunal correctionnel de la Rochelle

En juillet 2015, un homme était mort en tombant dans une bouche d'égout qui avait été ouverte par l'équipe de l'Oxford club à la Rochelle pour évacuer les restes d'une soirée mousse, après la fermeture. La patronne et son fils passent ce jeudi devant le tribunal correctionnel de la Rochelle.

Le drame s'était déroulé au petit matin, après une nuit de fête. Les employés de l'Oxford Club nettoyaient les restes d'une soirée mousse. La patronne n'était plus là, elle était parti se coucher. C'est son fils, 22 ans à l'époque et employé par la boite de nuit, qui a retiré la bouche d'égout. Le but était d'évacuer la mousse qui s'était accumulée dans l'établissement pendant la soirée.

Grégory lui, avait 37 ans, il était DJ dans un bar tout proche. Il connaissait bien l'équipe de l'Oxford Club. Ce matin là, il était venu donner un coup de main après la fermeture, comme il en avait l'habitude. Certains témoins rapportent à l'époque que la mousse débordait des égouts, sur 1 mètre d'épaisseur. Gregory n'a probablement pas vu le trou, il est tombé dedans et il a fait une chute mortel de 5 mètres.

Cités pour homicide involontaire

Aujourd'hui le fils de la patronne de la boite de nuit est cité pour homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Sa mère est citée pour complicité du même délit. Le procès doit déterminer quel est leur part de responsabilité dans ce drame. Pour l'instant les proches de Grégory ne se sont pas portés partie civile.