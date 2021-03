On trouve ses petits pots bio haut de gamme, pour bébé, dans les rayons de la grande distribution. La société haut-savoyarde Potpotam a dû licencier puis s'adapter, durement touchée, par les conséquences de la crise du covid. Mais elle a su tenir le coup et trouver de nouveaux marchés.

Le drive et le commerce en ligne sauvent la société haut savoyade Potpotam

La société Potpotam a dû liencier dans le contexte de crise sanitaire et économique

Sébastien Gadras PDG et fondateur de Potpotam

Très concrètement comment la société a été impactée par cette crise covid ?

Notre créneau, c'est le petit pot pour bébé façon traiteur. De bons produits bien cuisinés. Avec le confinement, les parents étaient à la maison et ils ont cuisiné pour leurs enfants. Ils ont beaucoup moins acheté de petits pots. Nos ventes ont beaucoup baissé.

Comment Potpotam a traversé cette période ? chômage technique, licenciements ?

Nous avons dû licencier en effet, mettre des salariés en chômage technique ou à temps partiel. En 2020 nous devions embaucher des commerciaux pour présenter et vendre nos produits, dans le sud de la France notamment, la région PACA et Occitanie. Tout ce dynamisme a été stoppé net.

Quel est le plan B maintenant, comment allez vous rebondir ?

Finalement nous avons développer le e-commerce et le drive beaucoup plus vite que prévu. Le commerce en ligne ce n'était que 5 % de notre activité au début, cela représente 20 % aujourd'hui. Et le commerce en mode drive est aussi important pour nous. C'est comme cela que nous allons continuer, en espérant un retour à la normale rapidement. Nous restons optimistes !